Navas : “Au PSG, tout le monde croit en moi”

Keylor Navas a mis fin au débat sur le poste de gardien au PSG en rejoignant les Rouge & Bleu durant l’été 2019. Le portier costaricain s’est très vite acclimaté à son nouvel environnement et ses nouveaux coéquipiers. Dans une interview accordée au Magazine du PSG – en kiosque depuis le 1er mars – Navas indique qu’il ressent plus d’affection au PSG qu’au Real Madrid, son ancien club (2014-2019).

“Oui, je ressens l’affection de tous ici à Paris. Je serai toujours reconnaissant envers les supporters du Real Madrid pour le soutien inconditionnel qu’ils m’ont apporté et qu’ils m’apportent encore aujourd’hui, malgré le fait que j’ai changé d’équipe, indique Navas dans PSG Le Mag dans des propos relayés par Goal. Et mes coéquipiers à Madrid ont aussi toujours cru en moi. Ici, au PSG, les choses sont un peu différentes. Tout le monde croit en moi et j’essaie de leur rendre cette confiance à chaque match.