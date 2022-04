Cela a été la très mauvaises nouvelles du côté des anciens joueurs du PSG. En effet, en mars dernier, du fait de douleurs devenues totalement insupportables, Bruno Rodriguez a du se faire amputer de la jambe droite. Depuis, celui qui est passé par la case rouge et bleu en 1999 a fait l’objet d’une immense vague de soutien, notamment de la part des supporters parisiens.

Aujourd’hui, un peu moins de deux mois plus tard, celui qui évoluait au poste d’attaquant a pu remarcher grâce à une prothèse provisoire. C’est Jimmy Algerino qui a partagé des images de son ancien coéquipier en terres parisiennes via ses réseaux sociaux : « Une joie immense de faire mes premiers pas avec ma prothèse provisoire. Je vous remercie chaleureusement pour tous vos encouragements et soutiens », a notamment déclaré Bruno Rodriguez.