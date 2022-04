En raison de blessures à répétition, notamment à la cheville droite qui lui ont apporté douleurs et complications, Bruno Rodriguez a dû se faire amputer de sa jambe droite ces derniers jours, seize ans après la fin de sa carrière. Passé par le PSG en 1999, l’ancien attaquant a joué 18 matches pour 6 buts. Invité au Parc des Princes demain soir, il avait marqué le but de la victoire dans les dernières minutes (2-1, 88e) du Classico du 4 mai 1999. Pour PSG TV, il s’est penché sur cette fameuse réalisation.

« Mon but victorieux ? Déjà, je ne devais pas jouer match parce que j’étais blessé. Et on a finalement décidé de me mettre quand même sur le banc, au cas où… On est mené 1-0. Marco Simone nous plante ce but fabuleux, pas facile à mettre. Sur une phase, on récupère le ballon, je fais un appel en profondeur entre les deux défenseurs, et Mickaël Madar me fait la passe parfaite. Je n’ai plus qu’à faire un contrôle orienté, dribbler le gardien et la pousser au fond. Mais ce qu’il s’est passé après, c’était juste extraordinaire. Exceptionnel. Je n’avais jamais vécu une telle ambiance. J’étais aux anges. Le Parc était en feu. J’en garde un souvenir inoubliable. Un pronostic pour demain ? Peut-être un 3-1… Je vois Paris gagner. »