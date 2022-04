Après un match aller perdu sur le score serré de 3-2, Votikova, la gardienne rouge et bleu, ayant livré une prestation très moyenne, les filles du PSG reçoivent l’OL ce samedi soir dans leur antre pour le second acte de ces demi-finales d’UWCL. Avec seulement un petit but à remonter, l’espoir est clairement permis, surtout que les Rouge et Bleu pourront s’appuyer sur un Parc des Princes plein. Ainsi, plus de 40 000 supporters seront présents pour soutenir Marie-Antoinette Katoto et ses coéquipières, ce qui représente un record à l’échelon national’.

Pour le site officiel du PSG, Grace Geyoro a évoqué ce choc capital. Avec comme point d’orgue la mobilisation des fans parisiens pour cette échéance, la titi rouge et bleu a affiché sa motivation et sa détermination avant d’affronter l’ennemie rhodanienne : « Pour nous, jouer au Parc des Princes, comme je le dis souvent et je le répète, c’est un honneur et une fierté. D’autant plus de savoir qu’il y aura 40 000 spectateurs, je pense que cela va être une soirée magique, je l’espère pour nous. Je sais que les supporters seront là pour nous pousser. Cela nous fait chaud au cœur de voir que toutes ces personnes vont se déplacer pour venir nous encourager. Nous allons nous donner à 200%. Je pense qu’on a réussi à se souder cette saison, c’est ce qui fait que nous sommes là aujourd’hui. Nous sommes restées concentrées sur nos objectifs et ça a fait la différence. C’est une demi-finale de Ligue des Champions, on va connaître des moments difficiles dans le match, mais ce sera à nous de rester bien concentrées sur notre match et notre football. »