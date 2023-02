Pour le compte de la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est imposé (4-3) sur le fil face au LOSC au Parc des Princes. Une rencontre cruciale pour la suite de la saison du club de la capitale, mais également pour l’avenir de Christophe Galtier. Le coach français en avait conscience … .

Après les trois défaites consécutives face à l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco puis le Bayern Munich, le PSG a retrouvé le chemin de la victoire aujourd’hui face au LOSC. Un match remporté sur le fil grâce à un coup franc salvateur de Leo Messi dans les dernières secondes de la partie : « Le terme c’est soulagement, vous êtes dans un match très important et la victoire est obligatoire, le but de Messi nous sauve mais il y a beaucoup de choses à dire sur le match« , a déclaré Christophe Galtier au sortir de la rencontre au micro de Prime Video. Car en effet, si la victoire est là, le contenu de la rencontre est loin d’être satisfaisant, notamment à cause du scénario : « L’histoire est incroyable, on fait 20 minutes très intéressantes on mène 2-0 puis on perd la concentration et on commence à s’énerver. En deuxième période il y a ce pénalty et la situation devient très compliqué« , a estimé l’ancien coach du LOSC. Afin d’apporter du sang neuf au cours de la rencontre, Christophe Galtier a misé sur l’entrée en jeu du titi parisien Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain de 16 ans semble convaincre au sein du vestiaire à en croire les propos de Kylian Mbappé à son sujet (à retrouver ici) et de son entraîneur : « Warren a cette capacité à gagner des ballons et à percuter. Il a fait une superbe entrée« .

🗣️ | Kylian Mbappé sur l'entrée de Zaïre-Emery 💎 pour Prime video :



"Il a beaucoup de personnalité, il va apprendre, on sait qu'il a de la qualité" #PSGLOSC pic.twitter.com/rXEGZEI2Hz — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 19, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Si la victoire des Rouge & Bleu a été glanée sur le fil, après trois défaites consécutives, Christophe Galtier avait conscience de sa situation avant la rencontre : « L’entraîneur qui perd quatre matchs d’affilée et encore au Paris Saint-Germain bien évidemment que c’est compliqué. Donc c’est un soulagement, mais j’ai le soutien de mon staff et de mon président« . Le technicien français a ensuite donné des nouvelles de ses deux joueurs sortis blessés au cours de la rencontre, Nuno Mendes puis Neymar. Il a dans un premier temps affirmer que pour le Portugais, cela « ne parait pas trop trop grave« . Quant au numéro 10 du PSG, Galtier a confirmé l’entorse à la cheville, puis a déclaré ne pas en savoir plus concernant la gravité de la blessure, tout en affirmant que le joueur passait des examens dès la fin de la rencontre.