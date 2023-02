Dans un match décousu et avec un finish de folie, le PSG a arraché la victoire sur sa pelouse face au LOSC (4-3) grâce notamment à un Kylian Mbappé décisif.

Le PSG était très proche de prolonger sa crise ce dimanche après-midi. Malgré une avance de deux buts après 20 minutes de jeu, le club de la capitale s’est fait une grosse frayeur et a finalement arraché les trois points face au LOSC grâce à Lionel Messi (4-3) sur un ultime coup franc. Mais avant cela, Kylian Mbappé avait sonné la révolte dans les dernières minutes avec à la clé un doublé pour son retour dans le onze de départ. En après-match, le numéro 7 parisien est revenu sur la performance parisienne au micro de Prime Video.

Le match face à Lille

« On s’en sort. Le match n’était pas top, on fait beaucoup d’erreurs, des sautes de concentration. Contre une équipe qui joue et qui a de la qualité, ça paie cash. Mais on a montré que même quand on est dans un mauvais jour et que le contexte n’est pas forcement favorable, nous, on est une équipe différente, on a des joueurs différents et on est capables de s’en sortir tout le temps. »

Le soutien indéfectible du public du Parc des Princes

« C’est super important. Je pense qu’on est tous revenus dans ce match, et eux (les supporters) ne sont jamais sortis. Ils étaient toujours là même quand on faisait tout à l’envers à un moment du match. Ils nous ont poussés et ça nous donne envie. Après, on a senti qu’on faisait qu’un. Il y a eu le Virage Auteuil, mais il y a eu aussi tout le Parc qui était réveillé et qui voulait gagner. Ils nous ont transmis ça et nous aussi on savait qu’à ce moment-là on pouvait faire quelque chose. »

Son premier but

« C’est la qualité, c’est la qualité (rires). On a travaillé les circuits à l’entraînement. J’ai déclenché mon appel quand je savais que Neymar avait le ballon, parce que lui est capable de mettre le ballon dans n’importe quelle condition. Il y a l’espace à attaquer. Quand je suis là, Ney’ et Leo ont plus d’espaces pour jouer et quand ils ont de l’espace ils peuvent te donner n’importe quel ballon. Il y a eu un deux contre un, et moi ce que je veux c’est aller au but. J’ai essayé de les amener vers l’extérieur. »

Comment se sent-il physiquement

« Ça va mieux, je ne me sens pas encore à 100%. On voit le match et le nombre de ballons que j’ai touché. Mais à un moment, je pioche en début de deuxième mi-temps. De la 45e à la 65e minute, je pioche (physiquement). Après, c’est la fierté qui a parlé parce qu’il n’y avait plus beaucoup d’énergie. On ne voulait pas perdre. C’était hors de question de revenir chez nous et perdre, donc on a tout fait pour gagner. »

Le conseil avant Marseille, bien manger et bien dormir ?

« Oui, pour tout le monde. J’ai vu que les gens parlaient de Ney’ et de ce qui se passait. Ce n’était pas un pic. Dans notre contexte actuel, on a besoin de tout sauf de pics, c’est un conseil pour tout le monde. Quand on a tout le monde, comme en début de match, les équipes ont du soucis à se faire. Donc, j’espère que Ney’ va revenir vite parce que c’est un joueur primordial pour nous. »

L’entrée de Zaïre-Emery

« Il a de la personnalité. Pour jouer ici, on veut des joueurs qui ont de la personnalité. Il a 16 ans, on s’en fiche, il ne joue pas avec son numéro dans le dos, il vient et il apporte ce qu’il peut. Il va apprendre, parfois il va peut-être faire des erreurs, mais nous on est là pour l’aider parce qu’on sait qu’il a de la qualité. »