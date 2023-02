À l’horaire inhabituel de 13 heures (Prime Video / Canal Plus Foot), le PSG devait renouer avec la victoire face au LOSC, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1, afin de mettre fin à sa série de trois défaites d’affilée.

Le PSG poursuivait sa série de matches intenses en ce mois de février. Après des défaites face à l’Olympique de Marseille (2-1), l’AS Monaco (3-1) et le Bayern Munich (1-0), le club parisien affrontait une équipe lilloise en forme ces derniers temps. Mais Christophe Galtier pouvait compter sur le retour de Kylian Mbappé dans son onze de départ, aux côtés de Lionel Messi et Neymar Jr.

Dans une première période animée, le PSG peut remercer Gigio Donnarumma, auteur de deux parades déterminantes (1′, 9′) dans les premières minutes du match. Mais les Rouge & Bleu ont très bien réagi. Après une première occasion de Lionel Messi (5′), c’est Kylian Mbappé qui ouvre le score pour les Parisiens (1-0, 12′) suite à une action solitaire de grande classe ponctuée par un petit pont sur Tiago Djalo. Dans la foulée, Neymar Jr, en chef d’orchestre, a conclu une belle action collective en marquant un deuxième but face à Lucas Chevalier (2-0, 17′). Mais, comme à son habitude, le PSG a craqué sur coup de pied arrêté. Après un corner joué à deux, Bafodé Diakité n’est pas pris au marquage et réduit la marque face à un Gigio Donnarumma impuissant cette fois-ci (2-1, 24′). Par la suite, Nuno Mendes est sorti sur blessure et le LOSC a commencé à prendre le jeu à son compte, mais sans parvenir à égaliser avant la pause (2-1).

Dans une seconde période complètement folle, le PSG a complètement manqué ses premières minutes avec une blessure à la cheville de Neymar (sorti sur civière) et un but du LOSC marqué par Jonathan David (2-3, 69′). Dos au mur, les Parisiens se sont réveillés dans les derniers instants menés par un Kylian Mbappé encore une fois dans la peau du sauveur. Le Français a égalisé à la 86e minute (3-3) avant de voir Lionel Messi offrir la victoire à sa formation sur le dernier coup franc du match (4-3, 90’+5). Une victoire qui fait du bien après trois défaites de rang. Prochain match face à l’Olympique de Marseille dimanche prochain.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par Lille. Bon match à tous !!!

1′ Après 40 secondes de jeu, le LOSC obtient déjà la première occasion, Donnarumma s’interpose face à une frappe de Weah, déviée par Nuno Mendes. La défense parisienne était mal placée sur l’action lilloise

5′ Le PSG réplique ! Après une belle action construite, le ballon revient sur Neymar qui sert Messi par dessus la défense. La Pulga frappe du plat du pied mais Chevalier détourne en corner.

6′ Bon début de match de Fabian Ruiz, qui n’hésite pas à se projeter vers l’avant et proposer des solutions

9′ Quelle erreur de Kimpembe, qui manque sa remise en retrait vers Donnarumma. Jonathan David anticipe bien et tente de marquer de la tête mais Donnarumma remporte le duel

12′ QUEL BUT DE KYLIAN MBAPPE (1-0). Lancé dans la profondeur par Neymar, Mbappé va défier seul la défense, met un petit pont à Djalo et trompe Chevalier comme un grand.

17′ LE PSG DOUBLE LA MISE (2-0). Avec Neymar en chef d’orchestre, le Brésilien conclut une belle action dans le but vide après une passe de Vitinha

20′ Encore une grande intervention de Donnarumma, sur une tête de Jonathan David

24′ Lille réduit l’écart (2-1). Sur un corner joué à deux, Diakité n’est pas pris au marquage et marque de la tête

Kimpembe et Ramos regardent Diakité mais aucun ne va au marquage dessus et encore une fois on prend un but sur Corner 🥱#PSGLOSC — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 19, 2023

31′ Nuno Mendes demande le changement. Après une intervention dans la surface devant Jonathan David, le Portugais a subi un contact au niveau du pied. Juan Bernat le remplace.

41′ Depuis la réduction de l’écart, le LOSC prend le jeu à son compte et le PSG essaye de procéder en contre mais sans succès.

43′ Dans la surface, Sergio Ramos intervient bien devant Jonathan David

44′ Le PSG très fébrile sur les coups de pied arrêtés. Donnarumma sauve encore une erreur de Kimpembe

45’+2 Trouvé par Messi sur corner, Kimpembe remporte son duel mais ne cadre pas sa tête

45’+3 Après 20 premières minutes de bonne qualité marquées par les buts de Mbappé et Neymar, le PSG est ensuite retombé dans ses travers et a redonné espoir au LOSC (2-1)

45′ Pas de changement à la pause. La deuxième période débute

48′ Neymar demande le changement après un contact dans le dos de Benjamin André. La cheville droite du Brésilien a tourné au moment de sa reprise d’appui. Le joueur sort sur civière

51′ Ekitike remplace donc Neymar

55′ Penalty pour le LOSC et carton jaune pour Verratti. L’Italien tire le maillot de Djalo qui tombe facilement. Le penalty est très sévère

57′ Egalisation du LOSC (2-2) Jonathan David prend à contre-pied Donnarumma. Quel retour très compliqué pour les Rouge & Bleu

59′ Trouvé sur un centre de Verratti, Ekitike ne met pas assez de force dans sa tête

69′ Le LOSC prend l’avantage (3-2). Lancé dans la profondeur entre Bernat et Kimpembe, Bamba trompe Donnarumma au premier poteau. Il y a tellement de choses à dire sur la défense, la concentration, l’alignement…

73′ Ekitike tente une action en solo, sa frappe est captée sans soucis par Chevalier

75′ Triple changement. Pembélé, Vitinha et Ruiz cèdent leur place à Danilo, Zaïre-Emery et Carlos Soler

77′ Carton jaune pour Mbappé

78′ C’est le néant absolu depuis le premier but lillois à la 21e minute

81′ Zaïre-Emery montre de l’envie. C’est la seule chose à retenir de ce deuxième acte.

84′ Après un petit festival dans la surface, Juan Bernat frappe mais Chevalier s’interpose

85′ Cette fois-ci c’est Mbappé qui tente sa chance, mais Chevalier capte

85′ À noter que Luis Campos est descendu des tribunes et est présent sur le banc parisien

86′ OUIIIIIII MBAPPEEEE (3-3). Sur un bon décalage de Verratti pour Bernat, l’Espagnol sert Mbappé qui marque

90′ Sept minute de temps additionnel.

90’+3 Carton jaune pour André et coup franc intéressant obtenu par Messi à l’entrée de la surface

90’+5 BUTTTTTTTTTTT DE MESSIIIIIII SUR COUP FRANC (4-3)

90’+7 C’EST TERMINE. Dans un match de folie, le PSG arrache la victoire grâce à un Mbappé décisif et un Messi buteur en fin de rencontre

La feuille de match de PSG / LOSC

24e journée de Ligue 1 – Diffuseurs : Prime Video / Canal+ Foot – Horaire : 13 heures – Stade : Parc des Princes – Arbitre : Willy Delajod – Arbitres assistants : Philippe Jeanne et Erwan Finjean – Quatrième arbitre : Benjamin Lepaysant – VAR : Alexandre Castro et Mathieu Vernice – Buts : Mbappé (12′, 86′), Neymar (17′), Diakité (24′), Bamba (69′) Cartons : Diakité (44′), Verratti (55′), Bamba (63′), Mbappé (77′).