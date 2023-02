Kimpembe : « Le plus important était de réunir tout le monde »

Dans un match de folie, le PSG a arraché la victoire dans les ultimes secondes face au LOSC (4-3) grâce à Mbappé et Messi. Un succès très important pour le moral des troupes.

Les supporters du PSG sont passés par toutes les émotions ce dimanche après-midi. Après avoir rapidement pris l’avantage au score, les Rouge & Bleu étaient finalement menés 2-3 dans les dernières minutes du match face au LOSC. Mais un deuxième but de Mbappé et un coup-franc de Messi dans les ultimes secondes ont permis aux Parisiens d’arracher les trois points (4-3) et de retrouver de la confiance dans cette période difficile. Capitaine du jour suite au forfait de Marquinhos, Presnel Kimpembe est revenu sur la performance de son équipe, au micro de Prime Video.

Le scénario du match

« C’est un match de fou. On se met vite dans le bain en marquant ces deux premiers buts. On fait une très bonne première mi-temps. Après en seconde période, on tombe un petit peu dans leur jeu et on encaisse ces deux buts-là. C’était un match compliqué et on a su relever la tête pour pouvoir revenir et gagner ce match. »

Il s’est passé quelque chose au niveau mental ?

« On a vu que le fait de perdre encore, ça nous restait au travers de la gorge. L’équipe a su se transcender pour aller chercher cette victoire. »

A-t-il maintenu le groupe à flot après son discours devant les supporters la semaine passée

« Ce n’était pas calculé, c’était un moment entre les supporters et moi. C’était nécessaire de pouvoir parler avec eux. C’était une période pas facile pour l’équipe mais le plus important était de réunir tout le monde, que tout le monde soit uni pour pouvoir aller le plus loin possible ensemble. C’est le message à faire passer aujourd’hui, c’est du travail, de l’humilité et surtout du respect. »