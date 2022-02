Actuellement à Saint-Germain-en-Laye au Camp des Loges, le PSG va déménager son centre d’entraînement dans la ville voisine de Poissy. Les joueurs parisiens devraient prendre place dans la ville des Yvelines pour la saison 2023-2024. Hier, le maire de Poissy – Karl Olive – expliquait que les travaux avançaient vite et bien.

Ce mercredi après-midi, le PSG a dévoilé une vidéo dans laquelle le club de la capitale montre l’avancée des travaux du futur Training Center comme le rapporte RMC Sport. On peut voir que les premiers bâtiments sont sortis de terre. Dans la vidéo, on a « un aperçu du résultat final avec une visite dans les futures chambres des joueurs, le restaurant et les installations administratives ultra-modernes. » Le média sportif conclut en expliquant que ce nouveau centre d’entraînement aura un naming et que le PSG est en discussions à ce niveau-là.

Image : PSG

Image : PSG