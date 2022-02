Stéphane Bitton estime que PSG / Real est un match pour Messi

Le PSG affronte le Real Madrid en huitième de finale aller de Ligue des Champions dans six jours. Une rencontre très attendue par les supporters Rouge & Bleu. C’est aussi le cas de Stéphane Bitton. Le journaliste estime que cette rencontre est faite pour Lionel Messi.

« Si vous aimez le football, vous aimez Messi. Cette citation n’est pas de moi mais de Casemiro, le milieu défensif du Real Madrid. C’est connu, les grands joueurs aiment les grands matches, les matches à enjeux, les matches qui écrivent les plus belles pages de l’histoire du football. […]Un sommet qui a de quoi donner des idées mais surtout des envies à un Lionel Messi qui est venu au PSG spécialement pour ça, pour gagner des titres, explique Bitton dans sa chronique pour France Bleu Paris. Messi qui s’est montré récemment face à Lille et […]qui a une gestuelle d’un garçon qui est en forme en ce moment et c’est très encourageant. […]Le septuple Ballon d’Or va retrouver l’une de ses victimes préférées. En 45 matches face au Real, il a inscrit 26 buts et délivré 14 passes décisives. Il est donc 40 fois décisif en 45 matches. C’est tout simplement phénoménal et de très bon augure pour la double confrontation face au Real.«