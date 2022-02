Les Féminines du PSG réalise un très bon début de saison 2022 avec notamment un succès probant contre les Lyonnaises en huitième de finale de Coupe de France (3-0). Une deuxième partie de saison importante pour le club mais également pour Luana. Gravement blessée au genou en mars 2021, la milieu de terrain brésilienne a retrouvé les terrains le 17 décembre dernier. Pour PSG TV, elle est revenue sur son retour à la compétition après sa très longue absence.

« C’était un sentiment incroyable parce que j’aime jouer au football et ne pas pouvoir jouer pendant si longtemps a été difficile. Ça me manquait vraiment. C’était génial de ressentir l’atmosphère du match avec la présence des supporters. Être à nouveau sur le terrain, marquer un but pour célébrer mon retour et clôturer cette belle soirée, c’était très spécial pour moi.«

La Brésilienne s’est ensuite penchée sur le match contre Dijon vendredi soir. « On prend tous les matches au sérieux. Chaque point est important. On veut rester sur notre lancée en championnat. On doit toujours tout donner parce que tous les adversaires sont forts. Dijon est un très bon adversaire, on l’a vu en Coupe de France. On l’avait emporté aux tirs au but le mois dernier. Tous les clubs qui nous affrontent se donnent à 100% face à nous. Nous devons toujours être concentrées au maximum pour ne pas faire de faux pas et ne perdre aucun point.«

Elle a enfin évoqué les objectifs de la deuxième partie de saison. « Notre objectif est de remporter chaque compétition que nous disputons. Nous travaillons très dur pour cela. En championnat, Lyon est devant mais tout est encore possible. Il nous reste la confrontation directe face à elles et elles peuvent perdre des points en chemin. L’important est que nous fassions ce que nous avons à faire, que nous ne perdions pas de points et que nous soyons décisives lors du match retour, chez nous. Il y a aussi la Champions League qui est un objectif que nous avons depuis plusieurs années déjà. Je pense que nous sommes très fortes cette année et nous travaillons très dur pour pouvoir atteindre la finale et la gagner. La Coupe de France fait aussi partie de nos objectifs. Nous affronterons Montpellier qui est une très bonne équipe, il n’y aura qu’un match donc nous n’aurons pas le droit à l’erreur.«