Des pistes en Premier League réactivées pour Kurzawa

Le mercato hivernal ferme ses portes ce lundi 31 janvier et avec la piste Tanguy Ndombele qui s’est grandement refroidie, les mouvements ne devraient pas être légions du côté du PSG. Pourtant, dans le sens des départs, une petite surprise pourrait toutefois advenir.

Totalement dépassé dans la hiérarchie rouge et bleu à son poste, Layvin Kurzawa n’a plus d’avenir au PSG. Dès lors, un départ de l’ancien monégasque était pressenti durant ce mois de janvier. Problème, jusque-là, malgré de timides intérêts, rien de concret n’a été à signaler pour le latéral gauche. Mais un dernier assaut pourrait bien débarquer en provenance de Premier League, nous informe Santi Aouna, spécialiste mercato. Ainsi, Newcastle et West Ham pisteraient le joueur parisien. À savoir désormais si ces deux écuries bougeront réellement sur ce dossier et, si oui, si le principal intéressé acceptera l’une de ces deux hypothétiques offres.