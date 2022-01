Gambardella – Les U18 du PSG s’inclinent face au Havre (1-0)

Ce dimanche après-midi, les U18 du PSG avaient rendez-vous avec les huitièmes de finale de la Coupe Gambardella lors d’un déplacement sur la pelouse du Havre AC. En feu depuis plusieurs semaines, les jeunes pousses parisiennes ne se sont pas vraiment illustrées au cours de cette confrontation.

Privés d’éléments comme Djeidi Gassama, Xavi Simons ou Edouard Michut, étant trop âgés pour évoluer avec les U18, les Parisiens ont connu quelques difficultés face à une belle équipe havraise. Cette dernière prenait d’ailleurs vite le match en main, dès la 13e minute de jeu, grâce à une superbe réalisation en soliste de Ngoura suite à un rush dans la surface rouge et bleu. Tout au long du premier acte, c’est bien Le Havre qui faisait mal à l’arrière-garde francilienne, les joueurs de Zoumana Camara n’étant dangereux que sur phases arrêtées. Malheureusement pour le PSG, la tendance ne s’est pas vraiment inversée lors de la seconde période et le score ne bougeait finalement pas. Avec cette défaite sur la plus petite des marges, nos titis sont donc stoppés dans leur élan en huitièmes de finale.

Le XI du PSG :

Mouquet – Lamy, El Hannach, Fernandez, Muntu – Kari, Zaire-Emery – Gharbi, Ganouni, Lemina – Odobert