Sergio Ramos incertain pour PSG / Real

Dans 16 petits jours, le PSG reçoit le Real Madrid sur sa pelouse du Parc des Princes. Un match qui sera le premier test majeur des hommes de Mauricio Pochettino. Et il se pourrait bien que Sergio Ramos rate ses retrouvailles avec son ancienne équipe…

En effet, touché lors de la séance d’entraînement de ce jeudi, Sergio Ramos, qui montait pourtant en puissance, est une nouvelle fois stoppé dans son élan. L’ancien madrilène souffre d’une lésion musculaire au mollet droit. Une blessure embêtante puisque le central ibère de 35 ans souffrait déjà de cette zone lors de sa longue période d’indisponibilité lors de la première moitié d’exercice. Présent en conférence de presse ce jour, le technicien rouge et bleu indiquait que la durée d’absence du numéro 5 rouge et bleu n’était, pour l’heure, pas connue. Il manquera toutefois le huitième de finale de Coupe de France ce lundi soir face à l’OGC Nice. Et ce dimanche, L’Equipe va un peu plus loin via son site internet. Ainsi, Sergio Ramos serait d’ores et déjà incertain pour la réception du Real Madrid le 15 février prochain. Les jours à venir devraient nous en apprendre plus à ce sujet, mais l’optimisme n’est clairement pas de mise…