Pour la saison 2022-2023, l’UEFA a décidé de tester le retour des tribunes debout dans les stades. Cette expérimentation se fera dans trois pays européens, la France, l’Angleterre et l’Allemagne. L’instance du football européen – dans un communiqué – a expliqué que ce test se ferait lors des matches de compétitions européennes masculines de clubs, et ce dès la saison à venir. Pour la France, deux des six équipes qualifiées pour une compétition européenne sont éligibles à cette expérimentation, le PSG et le FC Nantes.

1500 places debout au Parc des Princes en C1

Contacté par le Parisien, le PSG a expliqué que 1500 places « du virage Auteuil seront dédiées en Ligue des champions » aux tribunes debout. Le club de la capitale poursuit. « Initialement, l’UEFA obligeait les clubs à avoir des sièges avec dossier pour que tous les supporters puissent s’asseoir et un numéro de siège pour ne pas dépasser la capacité des tribunes. […] Aujourd’hui, l’UEFA supprime, en test, la règle d’avoir un siège pour chaque supporter, et le PSG est éligible à la période de test. Nous n’allons donc plus être obligés de débloquer l’assise à chaque match de Ligue des champions.«