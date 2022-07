Le Parc des Princes accueillera les finales du tournoi Olympique hommes et femmes

Plus que deux ans avant le grand coup d’envoi des Jeux Olympiques à Paris, et c’est ce lundi que l’organisation a dévoilé le programme des épreuves. La région parisienne sera le centre névralgique de ces Jeux, puisqu’elle accueillera pas moins de 24 sports olympiques sur 32 !

Le Parc des Princes en point d’orgue

La flamme olympique ne sera même pas encore arrivée à Paris que le tournoi de football débutera officiellement, il faudra attendre 15 heures le mercredi 24 juillet 2024 au… Parc des Princes pour voir les premières image de football de ces Jeux. En effet le Comité d’organisation des Jeux de Paris 2024 a dévoilé ce mardi 26 juillet le calendrier des tournois de football qui se dérouleront du mercredi 24 juillet au vendredi 9 août 2024 pour les hommes (26e édition), et du jeudi 25 juillet au samedi 10 août 2024 pour les femmes (8e édition). Et c’est le Parc des Princes qui accueillera les 2 finales !

Pour rappel voici un petit récapitulatif des 7 sites où se dérouleront les 58 rencontres de ces Jeux : Bordeaux (Matmut Atlantique), Lyon (Groupama Stadium), Nice (Allianz Riviera), Nantes (stade de la Beaujoire-Louis-Fonteneau), Marseille (stade Orange Vélodrome), Paris (Parc des Princes) et Saint-Étienne (stade Geoffroy-Guichard).

Une compétition à laquelle Kylian Mbappé pourrait participer. Désireux de prendre part aux derniers JO à Tokyo, l’attaquant du PSG devrait finalement être sélectionné pour cette édition 2024. Juste après sa prolongation avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2025, le champion du Monde 2018 avait réitéré son désir de vouloir participer aux JO 2024 à Paris : « On en a parlé dans les contours du contrat avec le club. Ce sera les 100 ans, à Paris, c’est l’un des plus gros événements sportifs. Le sport, c’est les émotions, les sentiments. Une possibilité de jouer une telle compétition devant les familles, les amis, le monde entier qui vous regarde, ce n’est pas à négliger, c’est un rêve d’enfant, j’ai toujours dit que je voulais y participer et j’espère que j’en aurai l’occasion.«