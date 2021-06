Deschamps dédramatise les tensions entre Giroud et Mbappé

À l’issue de la victoire de la France contre la Bulgarie (3-0), Olivier Giroud – double buteur lors de ce match – avait eu une phrase qui a beaucoup fait parler. “Parfois, on fait des courses mais les ballons n’arrivent pas. Vous dites qu’on ne m’a pas beaucoup vu au début mais peut-être qu’on aurait pu mieux se trouver.” L’attaquant de Chelsea n’a visé personne mais Kylian Mbappé s’est senti visé. Présent dans l’émission Téléfoot, Didier Deschamps a expliqué que cette affaire a été amplifiée. “C’est forcément amplifié. Qu’Olivier Giroud, comme tout attaquant, dise qu’il ne reçoit pas les ballons, c’est un non-problème. Il n’y a pas eu de convocation, je discute avec l’ensemble du groupe. Aujourd’hui, quoi qu’on puisse dire, le moindre petit mot amène à l’interprétation, qui peut être diverse et variée. Le plus important, c’est ce qui se passe en interne. Et en interne, il n’y a aucun souci.“

Kylian Mbappé sera présent devant la presse ce dimanche à partir de 16 heures.