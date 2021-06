Véritable globe-trotter du ballon rond Reinaldo a joué jusqu’à ses 40 ans, ne raccrochant les crampons qu’en 2019. L’ex attaquant brésilien, joueur du PSG de 2003 à 2005, observe désormais. Et il suivra donc particulièrement ces prochaines semaines Neymar, une des principales attractions de la Copa América (à huis clos) qui débute aujourd’hui et se jouera jusqu’au 10 juillet au Brésil. Absent il y a deux ans, le n°10 du PSG espère gagner sa première Copa America. C’est impératif pour Reinaldo. “C’est une bonne opportunité pour lui. S’il veut continuer d’être considéré comme un des meilleurs du monde, il doit gagner ce genre de compétition. Il en a besoin, il doit montrer qu’il a faim et qu’il sera prêt pour la Coupe du monde”, commente l’ancien attaquant dans L’Equipe. Neymar sera donc bien sous pression pendant le tournoi sud-américain.