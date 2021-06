Parrain officieux de la nouvelle formule de France Football, Kylian Mbappé se raconte dans la publication sportive. Inévitablement il est question du PSG avec qui il est sous contrat jusqu’en 2022 et de son proche avenir. “Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien décider. Je suis dans un endroit où je me plais, me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse“, commente l’attaquant des Bleus et du PSG dans le nouveau FF. “Je ne suis pas fou. Je sais bien qu’un projet avec ou sans moi ce n’est pas tout à fait la même chose pour le club. Mais le PSG comprend ma demande. Sans doute aussi parce qu’il sait que je ne ferai pas de coups en douce ni en traître.” Le président Nasser al-Khelaïfi avait affiché sa sérénité et sa confiance dans L’Equipe quant à une issue favorable et assuré que Kylian Mbappé serait bien au PSG la saison prochaine et qu’il ne partirait pas libre en 2022 non plus.