Deschamps : « Je sais que je peux compter sur Kimpembe »

Presnel Kimpembe a été sélectionné par Didier Deschamps pour les deux matches amicaux de l’Equipe de France contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud. Resté sur le banc contre les Ivoiriens, le défenseur central du PSG devrait jouer demain soir. Le sélectionneur de l’Equipe de France a évoqué la méforme du titi ces dernières semaines.

« Je ne vais pas juger Kim sur ses matches au PSG. Là, il n’était pas disponible sur le premier match, mais aujourd’hui il n’y a plus de soucis. Kimpembe a joué beaucoup de matches avec nous. Il y a de la concurrence à ce poste-là. Kim reste Kim, il y a des périodes où il est moins bien, mais je sais que je peux compter sur lui, défend le sélectionneur français en conférence de presse. Il n’a rien perdu, il n’a rien gagné, mais il est là. »

Didier Deschamps a ensuite évoqué le moral de Kylian Mbappé, après les dernières semaines difficiles au PSG.

« Depuis qu’il est arrivé, il est radieux, souriant, comme on le connaît depuis le départ. C’est le foot, c’est dur mais c’est déjà derrière. C’est un joueur important et décisif. Ce n’est pas Kylian et le groupe, c’est Kylian dans le groupe. Ils ont du plaisir à être ensemble. C’est quelque chose à laquelle je suis attentif.«