Fabregas : « Le futur est entre les mains de Kylian Mbappé »

Kylian Mbappé n’a que 23 ans mais fait déjà parti des meilleurs joueurs du monde. L’attaquant du PSG réalise une très bonne saison sous le maillot des Rouge & Bleu avec 26 buts et 17 passes décisives en 37 matches. Il faut y ajouter cinq buts – dont un quadruplé – et deux passes décisives en trois matches avec l’Equipe de France. Pour beaucoup, il va dominer le monde du football pendant plus de 10 ans, c’est le cas de Cesc Fabregas.

« Le futur est entre ses mains. Ce qu’il fait, la puissance qu’il a, je n’ai pas vu ça chez beaucoup de monde. Il a puissance et la finition de joueurs comme Ronaldo et Henry, souligne le milieu de terrain espagnol dans une interview accordée à Marca. Il a cette petite arrogance, une bonne arrogance, de dire que ‘je suis le meilleur et je le sais’ et cela lui donne de la force. […]Il lui reste encore 14 ans à un niveau exceptionnel.«