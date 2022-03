Deux absents à l’entraînement du PSG à deux jours du Real

Dans deux jours, le PSG se déplacera sur la pelouse du Santiago Bernabeu dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur le retour de Kylian Mbappé, suspendu contre Nice, et un groupe quasiment au complet.

Ce lundi matin, les Parisiens se sont entraînés au Camp des Loges. Et comme le rapporte Loïc Tanzi – journaliste RMC Sport – deux joueurs étaient absents de cette séance. Sergio Ramos, qui est touché au mollet depuis plusieurs semaines, n’était pas avec ses coéquipiers, tout comme Ander Herrera. Pour rappel, le défenseur central avait repris la course le week-end dernier et réalise également des exercices individuels sur le terrain comme l’avait dévoilé le PSG dans son dernier point médical. Le milieu de terrain souffre d’une infection oculaire. Absents contre Nice, Achraf Hakimi et Leandro Paredes ont donc participé à la séance et postulent pour une place dans le groupe et même dans le onze pour Madrid.