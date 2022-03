Après sa belle prestation lors du 1/8 de finale aller de Champions League face à Madrid (1-0), le PSG s’est relâché en championnat en concédant 2 défaites en 3 matches. De l’autre côté, le Real et Benzema montent en puissance et semblent prêts à en découdre sur leur pelouse du Santiago Bernabeu. Pour rivaliser et profiter de son but d’avance, Pochettino pourra compter sur un groupe presque au complet, là où les Merengue déplorent les suspensions de Casemiro et Mendy ainsi que le possible forfait de Kroos. Si le XI parisien devrait ressembler à celui qui a performé au match aller, 3 postes représentent encore un véritable casse tête pour le coach argentin.

Mauricio Pochettino devra ce mercredi, faire le choix fort de maintenir ou non sa rotation selon laquelle Navas débuterait dans les cages. Dans le cas inverse, une hiérarchie entre les deux gardiens viendrait s’établir pour la première fois de la saison. En effet, la décision de titulariser Donnarumma (titulaire au match aller) constituerait selon L’Equipe, « un coup de tonnerre dans la vie du vestiaire parisien » qui s’attend probablement à profiter de l’expérience de l’ancien madrilène au Santiago Bernabeu.

De son côté, Achraf Hakimi a manqué les 2 derniers matches de Ligue 1 à cause d’un problème au quadriceps. S’il a repris l’entraînement collectif ce dimanche, un doute subsiste quant à sa titularisation en Ligue des Champions. Une nouvelle fois, l’entraîneur Rouge et Bleu aura la lourde tâcher de décider qui de Hakimi ou Kehrer fera face aux assauts de Vinicius Jr. Toujours selon L’Equipe, « la tendance est à l’optimisme en interne » mais il n’est pas exclure que le Marocain évolue sous traitement. Une possibilité qui « ne serait pas forcément l’idéal à plus long terme » et que chercherait donc à éviter le club de la capitale.

Également en manque de rythme, Leandro Paredes est en concurrence avec Gana Gueye pour accompagner Verratti et… Danilo Pereira qui reste sur de bonnes prestations qui devraient lui assurer sa place de titulaire. Après son bon match face au Real le 15 février dernier, le numéro 8 du PSG a ensuite manqué plus de 2 semaines de compétition en raison d’un problème à un adducteur. Pochettino prendra-t-il le risque de faire débuter son milieu de terrain argentin de retour de blessure ? Réponse mercredi prochain.