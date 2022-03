Le point médical du PSG avant le déplacement à Nice

Demain soir (21 heures, Canal Plus Décalé), le PSG se déplace sur la pelouse de Nice dans le cadre du choc de la 27e journée entre le leader et le troisième. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre des Rouge & Bleu, un point médical est dévoilé. Celui de ce vendredi concerne Achraf Hakimi, Ander Herrera, Sergio Ramos, Layvin Kurzawa et Leandro Paredes, qui a repris l’entraînement ce vendredi. Le latéral droit parisien est forfait pour Nice et devrait reprendre l’entraînement collectif dimanche.

Le point médical du PSG