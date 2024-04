Les Féminines du PSG entament la dernière ligne droite de leur saison 2023-2024. Deux de ses joueuses sont nommées pour le titre de meilleure joueuse du mois de mars de D1 Arkema.

Les joueuses du PSG ont encore deux matches de D1 Arkema avant la nouveauté de la saison, les play-offs pour désigner les championnes de France. Les quatre premières équipes à l’issue de la saison régulière s’affronteront pour déterminer qui remportera le championnat. La première affrontera la quatrième et la deuxième, la troisième. Les vainqueurs de ces deux rencontres s’affronteront pour le titre. En mars, les Féminines du PSG ont remporté leurs quatre matches de championnat.

A voir aussi : Féminines – Le PSG concède un nul spectaculaire à Guingamp

Un deuxième trophée de rang pour Chawinga ?

Lors de ces quatre rencontres, Grace Geyoro et Thabita Chawinga ont particulièrement brillé. La capitaine du PSG a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. L’attaquante nigériane a, elle, fait trembler les filets à six reprises et offert quatre offrandes à ses coéquipières. Des statistiques qui font d’elle la meilleure buteuse et la meilleure passeuse de la D1 Arkema. Les deux joueuses du PSG sont nommées pour le titre de meilleure joueuse du mois de mars du championnat de France. Elles sont en concurrence avec la gardienne du Paris FC, Chiamaka Nnadozie. Pour voter pour les Parisiennes, c’est ici. C’est la troisième fois de suite et la quatrième nomination pour Thabita Chawinga cette saison, elle qui a remporté le trophée en février.