Deux options pour l’avenir de Daniel Labila (RMC)

Le PSG possède de nombreux joueurs à fort potentiel au sein de son centre de formation et souhaite conserver ses meilleurs éléments. Alors que son contrat stagiaire avec le club de la capitale a pris fin le 30 juin dernier, l’avenir de Daniel Labila est encore flou. Après avoir changé de représentant (Sport Profile) en mai dernier, son futur est au centre des discussions depuis quelques mois.

Et selon les informations de Loïc Tanzi, deux options sont sur la table pour l’attaquant de 18 ans : “une signature pro avec un prêt de deux ans dans un club belge ou une signature directement dans ce club belge.” Le nom du club n’a pas été précisé. Le journaliste de RMC Sport conclut en indiquant que les négociations se poursuivent. Pour rappel depuis de nombreux mois, les Rouge et Bleu tentent de faire signer un contrat professionnel au jeune attaquant de 18 ans. Des clubs allemands et le PSV Eindhoven étaient notamment intéressés par Daniel Labila ces derniers mois.