Ramos aurait rejeté des offres de Premier League pour signer au PSG (Goal)

Le PSG a réalisé l’un des gros coups de ce mercato estival en recrutant Sergio Ramos, libre de tout contrat. Après 16 années passées au Real Madrid, le défenseur central de 35 ans cherchait un projet ambitieux pour continuer à remporter des titres. Et avant de s’engager définitivement chez les Rouge et Bleu jusqu’en 2023, le quadruple vainqueur de la Ligue des champions aurait refusé quelques offres de Premier League.

En effet comme le rapporte Goal, “le joueur de 35 ans a opté pour le club français malgré les propositions lucratives d’équipes de Premier League.” Ainsi, le champion du Monde 2010 aurait rejeté des offres d’Arsenal et Manchester City afin de privilégier les Rouge et Bleu. “Il était convaincu que le projet du PSG était un projet qu’il ne pouvait pas refuser.” Pourtant, les Gunners auraient également proposé une durée de contrat de deux saisons avec un salaire de 17M€ par an. “Alors que l’entourage du joueur était intrigué par l’offre, Ramos a rejeté l’opportunité car Arsenal ne jouera pas en Ligue des champions la saison prochaine.”

Concernant Manchester City, une offre jusqu’en 2023 a été proposée toujours selon Goal. De plus, Sergio Ramos aurait pu ensuite rejoindre la MLS et “signer pour trois ans avec New York, propriété du même groupe à la tête des géants anglais.” Finalement, la natif de Camas a préféré rejoindre le club de Ligue 1 qui “a pu lui offrir ce que Madrid ne pouvait pas, un contrat de deux ans d’une valeur de 12 millions d’euros par saison avec un bonus qui portera son salaire annuel à 15 millions d’euros.”