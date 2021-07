Di Meco : “Ramos est le meilleur défenseur central de ces quinze dernières années”

Depuis ce jeudi, Sergio Ramos est officiellement un joueur du PSG. L’international espagnol – libre de tout contrat après 16 années passées au Real Madrid – a paraphé un bail de deux saisons avec le club de la capitale, soit jusqu’en 2023. Une recrue XXL pour les Rouge et Bleu. Sur les ondes de RMC Sport, Eric Di Meco a validé l’arrivée du quadruple vainqueur de la Ligue des champions et ne doute pas de l’apport qualitatif du défenseur de 35 ans.

“Il est hors de question de douter de la motivation du garçon quand tu viens à Paris et avec les ambitions du PSG. Concernant les blessures et les doutes par rapport à son physique, il a eu ce pépin au genou. Mais derrière, ce ne sont que des pépins musculaires car il avait repris trop tôt”, a commenté Eric Di Meco. “Je pense qu’il avait repris trop tôt et à son âge avec ce genre de pépin, tu as la petite blessure musculaire. Je pense qu’il s’est soigné et les tests médicaux doivent attester de cela. Pour moi, le mec est juste le meilleur défenseur central de ces quinze dernières années. Sur la continuité, les performances, les titres et surtout sur l’impact qu’il a sur son équipe. Souvenez-vous que sur une ou deux Ligue des champions (avec le Real Madrid), c’est lui qui va la chercher. Quand tu prends un mec comme ça libre, tu risques quoi ? Tu risques qu’il soit bon voire très bon, qu’il ait un impact rapide sur le vestiaire parce qu’il est capable de recadrer.”