Dhorasoo : “En fin de compte, le PSG a rétabli la vérité”

Le PSG a surclassé Lyon pendant 60 minutes pour s’offrir une belle victoire en terre lyonnaise (2-4) et une place de leader de Ligue 1. Vikash Dhorasoo connaît bien les deux équipes puisqu’il a porté le maillot Lyonnais de 1998 à 2004 et celui du PSG de 2005 à 2006. Et pour lui, Mauricio Pochettino commence à imposer son style sur le jeu du PSG. “Il y a évidemment Mbappé, qui marque encore et toujours. Mais Verratti, dans cette position plus haut, simplifie son jeu. Il ne peut pas s’empêcher d’aller défendre, alors, en plus d’apporter sa touche technique en attaque, il est capable de récupérer des ballons. Pochettino est en train de réussir son pari, assure l’ancien international français dans l’Equipe du jour. Ce style est très important pour le PSG. J’ai bien aimé Kean aussi, qui a été vraiment utile. Globalement, les Parisiens ont été forts physiquement, dans le pressing, dans le repli, et ils ont accepté de laisser le ballon pour défendre ensemble.“

Vikash Dhorasoo qui est ensuite revenu sur la belle victoire parisienne. “Je n’avais pas imaginé une si belle démonstration de la part du PSG. Je pressentais un duel plus équilibré et je voyais même Lyon capable d’aller chercher la victoire. En fin de compte, Paris a rétabli la vérité. Il y a une réelle différence d’effectif qui s’est vue sur le terrain. Le PSG avait fait un gros match à Lille (0-0, le 20 décembre) aussi, mais, là, ils gagnent. Quand cette équipe élève le niveau, elle est beaucoup plus forte que son adversaire car elle possède bien plus de talent.“