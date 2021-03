Après sa très belle victoire contre Lyon hier soir (2-4), le PSG ne jouera pas de match pendant 10 jours laissant place à la trêve internationale. Pour l’Equipe de France, deux joueurs parisiens sont concernés en la personne de Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Didier Deschamps a complimenté Presko. “Il reste sur de très bonnes performances avec nous. En étant au PSG, il a eu un enchaînement de matches et a confirmé sa bonne forme même s’il peut être moins bien sur un match. Il est à un bon niveau, il a gagné en maturité. Il est dans de bonnes dispositions. Il fait partie des quatre défenseurs et a plutôt eu une bonne entente avec Varane. Je peux aussi avoir d’autres associations mais il reste sur un niveau de performances intéressant.”

