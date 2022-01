Dossier Ndombele – la volonté du PSG est de faire un échange

Depuis hier, le nom de Tanguy Ndombele est revenu avec insistance dans l’actualité mercato du PSG. On parle d’un prêt pour le milieu de terrain de Tottenham. Selon les dernières rumeurs, les deux clubs discutent autour du salaire du joueur. Le joueur aimerait venir au PSG où il retrouverait Mauricio Pochettino, qui l’avait fait venir chez les Spurs durant l’été 2019, et dont il est toujours un grand fan.

Ce vendredi après-midi, Julien Maynard – journaliste pour Téléfoot – fait un nouveau point sur ce dossier. Et selon ses informations, le PSG souhaite bien le faire venir sous la forme d’un prêt et discute bien avec le club londonien. « Mais la volonté du club parisien est de faire un échange. » Problème aucun milieu de terrain des Rouge & Bleu veut quitter le club cet hiver, ce qui complique la piste. Comme annoncé hier, Leandro Paredes a refusé d’être échangé. Le journaliste conclut en indiquant que Tanguy Ndombele est aussi dans le viseur de Naples, l’AS Roma et de clubs anglais et espagnols. Mais sa priorité reste le PSG.