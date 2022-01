Bodmer évoque la piste Ndombele

Tanguy Ndombelé renforcera-t-il l’effectif du PSG dans les jours à venir ? Depuis plusieurs heures, les rumeurs font état d’un intérêt des dirigeants parisiens pour le milieu de terrain de Tottenham. Un prêt avec option d’achat ou un échange de joueur sont les solutions envisagées selon certaines sources. Sous contrat jusqu’en 2025 avec les Spurs, le joueur de 25 ans est en situation d’échec avec Tottenham depuis l’intronisation d’Antonio Conte sur le banc. Ainsi, une arrivée à Paris pourrait lui permettre de repartir sur de bonnes bases à moins d’un an de la Coupe du monde au Qatar. Sur le plateau de Rothen s’enflamme, l’ancien Parisien, Mathieu Bodmer, estime que le profil du Français pourrait aider les Rouge & Bleu.

« Je vais parler de l’expérience que j’ai eu avec Tanguy, on a joué un peu ensemble à Amiens. C’est un milieu qui peut casser des lignes par la passe et il est capable de remonter le ballon sur 20-30 mètres avec une puissance incroyable. Dites-moi quel milieu est capable de faire ça au PSG ? Aujourd’hui, on me dit que physiquement il n’est pas bien. Mais c’est normal, il fait un match toutes les trois semaines où il rentre 15 minutes quand l’équipe est en difficulté. C’est compliqué pour lui, essayons de le faire jouer un peu plus régulièrement. Il a 25 ans et c’est un international français en puissance. Je pense que lui va vouloir se relancer pour la Coupe du monde, donc pour lui, ça peut être un choix. Le seul petit bémol, c’est le fait de revenir dans sa région d’origine, ce n’est jamais évident pour un joueur. C’est le seul petit bémol que je vois à ce transfert. »

L’ancien milieu du PSG a également évoqué la mentalité de Tanguy Ndombelé. « Il a un problème de nonchalance, ça c’est une certitude. Il a beaucoup d’attitudes qui sont négatives quand tu ne le connais pas. Par contre, quand tu prends le temps de le connaître, il adore le football, c’est un grand passionné. Il vit et meurt pour le football. Et ça, c’est très très important. Les gens vont se focaliser sur la façon dont il parle, qu’il ne s’exprime pas énormément et qu’il ne fait pas les efforts en anglais. C’est la facette qu’il renvoie au monde. Il faut qu’il travaille dessus, malheureusement je ne suis pas sûr qu’il en soit capable parce que c’est sa personnalité. Mais dans un vestiaire, c’est quelqu’un qui ne pose pas de problème, qui est très respectueux envers les anciens, le coach et l’encadrement. »