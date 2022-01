Dhorasoo : « Pogba au PSG ? Ce serait complètement fou ! »

On le sait, le PSG chercher à se renforcer au milieu de terrain, que ce soit cet hiver ou l’été prochain. Le nom de Tanguy Ndombele revient avec insistance depuis quelques jours, même si cela commence un peu à se calmer. Celui de PauI Pogba est aussi associé au Paris Saint-Germain… mais cette fois-ci pour le mercato estival.

Interrogé sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, Vikash Dhorasoo estime qu’il préférerait voir « la pioche » au PSG l’été prochain plutôt que le joueur des Spurs cet hiver.

« Ce que fait Ndombele est vraiment spécial, et c’est un joueur assez unique, mais Pogba au PSG… Ce serait complètement fou ! Ce serait une sorte de galactique qui arriverait ! Ce serait un titulaire indiscutable, champion du monde avec la France… Le joueur est en difficulté ? Oui mais il peut se relancer ! Il est bon assez vite ! C’est souvent lié à son moral et à la confiance donnée par l’entraîneur, le système certainement aussi. Je pense que pouvoir faire venir Pogba dans ce PSG là, ce serait énorme ! Ce n’est pas seulement une star sur les réseaux sociaux. On a besoin d’un mec qui joue bien, qui marque des buts, fait des passes… Et il est capable de faire ça !«