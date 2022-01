Le mercato hivernal est à trois jours de se terminer et le PSG n’arrive toujours pas à récupérer Tanguy Ndombélé. La direction parisienne tient vraiment à récupérer le milieu de terrain français pour la suite de la saison. Si ce jeudi de nombreux medias ont annoncé qu’un accord était proche, il semblerait que cela se soit calmé aujourd’hui.

En effet, selon les informations du journaliste pour France Bleu Paris, Bruno Salomon, les discussions entre Tottenham et le PSG ont « perdu en intensité » pour Tanguy Ndombele. Le joueur semblerait un peu trop gourmand financièrement. De plus le Paris Saint-Germain était vraiment intéressé par un prêt avec un échange de joueur, mais ceci n’a pas fonctionné.

Même son de cloche du côté de RMC Sport, via Loic Tanzi, où on explique que « Paris temporise » dans les négociations. Le journaliste explique que le fait de tenir cette position peut être une possibilité . Paris n’a jamais caché qu’il serait difficile de faire venir le Français sans départ. Les signatures de Dina Ebimbe à Leverkusen et les négociations de Layvin Kurzawa avec des clubs anglais « avaient ouverts une possibilité » et le PSG était prêt à faire un effort pour « répondre à la demande de Mauricio Pochettino de faire venir Tanguy Ndombele ». Seulement, Loic Tanzi affirme que « Dina Ebimbe est désormais plus proche de rester et que les discussions pour Kurzawa n’aboutissent, pour l’instant, sur rien de concret. » De plus les contacts de la Roma pour Danilo ces derniers jours avaient créé « l’espoir d’une finalisation possible du dossier Ndombele. »

Il reste désormais 72 heures pour essayer de trouver un accord avec l’international français, le temps passe et la finalisation de ce dossier semble incertaine.