Vers une titularisation de Donnarumma pour PSG / Nice

Après une semaine complète sans match, le PSG retrouvera la compétition ce lundi (21h15 sur France 3 et Eurosport 2) face à l’OGC Nice – au Parc des Princes – dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Et pour cette affiche, Mauricio Pochettino peut compter sur un retour majeur. Touché au mollet le week-end dernier, Gianluigi Donnarumma n’avait pas pu prendre part au dernier match face au Stade de Reims (4-0). Mais l’international italien a fait son retour à l’entraînement et postule à une place de titulaire pour affronter les Aiglons.

En effet, comme le rapporte L’Equipe sur son site internet, Gigio Donnarumma devrait prendre place dans le but parisien face à l’OGC Nice en début de semaine prochaine. L’Italien de 22 ans a repris l’entraînement collectif ce vendredi « et tous les signaux semblent au vert, désormais, pour qu’il reprenne la compétition puisque sa séance fut très rassurante. » Une bonne nouvelle pour les Rouge & Bleu en raison de l’absence de Keylor Navas (trêve internationale) et du prêt de Sergio Rico à Majorque.

Concernant le reste de l’effectif, Leo Messi » a de grandes chances de commencer contre Nice dans une attaque qui devrait être complétée par Kylian Mbappé et Mauro Icardi », rapporte le média sportif. Le septuple Ballon d’Or avait fait son retour à la compétition la semaine passée après avoir contractée la Covid-19 lors des fêtes de fin d’année. De son côté, Sergio Ramos pourrait enchaîner une deuxième titularisation d’affilée aux côtés de Presnel Kimpembe. Enfin, Juan Bernat devrait également retrouver la compétition face aux Niçois.

Pour rappel, Keylor Navas, Marquinhos, Leandro Paredes et Ángel Di María participent actuellement aux qualifications pour la Coupe du monde 2022 avec leur sélection tandis qu’Achraf Hakimi, Abdou Diallo et Idrissa Gueye sont encore engagés en Coupe d’Afrique des Nations. De leur côté, Neymar Jr (cheville) et Georginio Wijnaldum (cheville) poursuivent leur programme individuel.