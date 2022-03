Tête d’affiche du mercato estival, Leo Messi a suscité beaucoup d’attente en rejoignant le Paris Saint-Germain. Malgré de premiers mois d’adaptation décevants notamment en Ligue 1 (avec seulement 2 buts marqués), le septuple ballon d’or semblait finalement monter en puissance en trouvant davantage de repères au coeur du jeu. De retour dans un stade qui lui a souvent réussi, l’ancien barcelonais était attendu pour confirmer au Santiago Bernabeu. Finalement, l’argentin ne se sera contenté que d’une bonne première mi-temps avant de sombrer avec le reste de son équipe. Peut-on déjà qualifié le recrutement de Messi comme un échec ? Peut-il encore apporter au Paris Saint-Germain ? Deux chroniqueurs de l’Equipe de Greg, l’ancien parisien Vikash Dhorasoo ainsi que Pierre Bouby ont pris la défense de la Pulga, qui peut encore selon eux, s’imposer dans le club de la capitale.

Dhorasoo :

« Je suis content de l’avoir dans notre championnat, je suis content d’aller le voir au Parc et de la voir jouer. Je trouve assez incroyable ce qu’a réussi à faire le PSG (en le faisant signer) et puis là il était un peu mieux, il a fait une bonne première mi-temps hier. Et voilà, il reste encore un peu de temps cette saison et l’année prochaine. Messi a vieilli, c’est plus le grand Messi mais on voit bien qu’il a besoin d’une équipe. Il peut éliminer des joueurs mais si derrière il ne se passe rien c’est difficile et à Paris il n’y a pas assez de mouvement, pas assez de joueurs autour de lui qui créent quelque chose. (…) J’ai quand même envie d’y croire et de le voir rester.«

Bouby

« S’il peut encore apporter au PSG ? Rien que de se poser la question ça me choque… Vous ne vous rendez pas compte de ce qu’il vient de se passer dans sa tête en 6 mois, c’est un choc psychologique. On ne sort pas de 20 ans dans un club où tout est voué à lui en partant de cette manière dans un club qui manque de structure. Ce qui se passe au PSG n’est pas normal dans les autres clubs. Il arrive dans un contexte où pendant 3 mois il fait que prendre l’avion pour faire des allers retours en sélection, il attrape le covid, il se blesse… Moi je trouve que sur les 3 derniers matches on commençait à retrouver Messi sur ses appuis, ses dribbles. Peut-être qu’il n’est pas décisif mais en même temps on ne rentre pas dans une équipe du PSG comme ça avec quasiment que Mbappé qui tient Paris. Il faut lui laisser le temps et je suis persuadé qu’il va apporter au Paris Saint-Germain.«