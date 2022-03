Messi est bien rentré à Paris

Une fois de plus, le PSG sort d’une grosse déconvenue en huitième de finale de la Ligue des Champions. Solides durant les 3/4 de la double confrontation face au Real Madrid, les Parisiens se sont totalement écroulés dans le money time. Plus que le revers 3-1, c’est surtout l’attitude qui laissera de très grosses traces.

Et au sortir de cette défaite ubuesque, de nombreuses informations venant des médias espagnols ont foisonné un peu partout. De quoi mettre largement de l’huile sur le feu à une situation déjà bouillante. Après les cas de Nasser Al-Khelaïfi, de Neymaret Donnarumma, on a également eu le droit à l’information selon laquelle Lionel Messi aurait atterri à Barcelone dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais à l’instar de la fausse bagarre entre le Ney et Gigio, RMC vient démentir les dires de la presse ibère. En effet, Loïc Tanzi nous informe que la Pulga n’a nullement rallié la Catalogne puisqu’il est directement rentré à Paris avec ses coéquipiers à l’issue de cette soirée cauchemardesque et ce, malgré le jour de repos octroyé aux joueurs franciliens.