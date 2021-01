Alors que le PSG menait 2-1 à dix minutes du terme face au FC Lorient, les joueurs de Mauricio Pochettino ont complètement craqué en fin de match pour finalement s’incliner sur le score de 2-3. Une défaite qui pourra laisser des regrets aux Rouge et Bleu à l’issue de cette 22ème journée de Ligue 1. En cas de succès du LOSC face au Dijon FCO, le club de la capitale chuterait à la 3ème place du classement. À l’image de l’ensemble de ses coéquipiers, Ángel Di María a réalisé une très mauvaise performance face aux Merlus (noté 3/10 par la rédaction de CS). Sur le site officiel du PSG, le numéro 11 parisien s’est exprimé sur cette mauvaise prestation.

“Je crois que nous n’avons pas fait un grand match, on a fait plusieurs erreurs que les Lorientais ont su convertir, beaucoup d’erreurs en défense. Mais ce sont des choses qui arrivent dans le football. Maintenant il faut continuer à travailler”, a souligné Ángel Di María, “Je crois que l’important est de continuer à aller de l’avant dans cette lutte pour le titre. Je crois qu’on n’a pas d’autres alternatives que continuer à nous améliorer. Nous avons d’autres matches à venir, et pour nous c’est la meilleure chose pour retrouver la victoire, continuer à aller de l’avant et tenter de nous améliorer. Car c’est ça l’important, progresser, et faire tout notre possible pour ça.”