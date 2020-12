Mercredi soir, lors de la victoire du PSG sur la pelouse de Manchester United (1-3), Angel Di Maria était remplaçant. Face à son ancien club, El Fideo a cru entré en toute fin de match mais les crampes d’Abdou Diallo ont changé les plans de Thomas Tuchel qui a finalement fait entrer Idrissa Gana Gueye. Cet après-midi en conférence de presse, le coach allemand a fait savoir que son choix de mettre Di Maria était purement sportif. Tuchel qui a également fait savoir qu’il allait faire un peu tourner afin de préparer au mieux le match contre Istanbul mardi. Et selon les informations du Parisien, Angel Di Maria devrait être titulaire demain soir (21 heures, Canal Plus) face à Montpellier. En difficulté ces trois derniers matches, Kylian Mbappé pourrait être ménagé par Tuchel. Pour son onze face aux Montpelliérains, Thomas Tuchel devrait titulariser Thilo Kehrer – en défense centrale – et Idrissa Gueye. Les deux jours qui ont retrouvé la compétition sur la pelouse d’Old Trafford après plusieurs semaines d’absence. Enfin, Rafinha – passeur décisif pour Neymar face à MU et auteur de bonnes prestations depuis son arrivée – devrait enchaîner une troisième titularisation en Ligue 1 demain.

Le XI du PSG contre Montpellier selon Le Parisien : Navas (ou Rico) – Dagba, Kehrer, Kimpembe, Bakker – Herrera, Gueye, Paredes – Di Maria, Kean, Rafinha

De son côté, L’Equipe fait savoir que Neymar qui “manque encore de rythme” et “montre certaines limites physiques” devrait être ménagé demain. Pablo Sarabia, forfait pour demain devrait faire son retour contre Strasbourg (23 décembre) conclut le quotidien francilien.