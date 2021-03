Fadiga : “Brest / PSG ? Je vais affronter des potes”

Profitant des blessures et des absences en début de saison, Bandiougou Fadiga a joué 6 matches avec son club formateur, le PSG. Cet hiver, il a été prêté avec option d’achat au Stade Brestois afin d’emmagasiner du temps de jeu. Samedi soir (21h10, France 2 / Eurosport 2), le titi parisien va retrouver le PSG en 16es de finale de Coupe de France. Fadiga a hâte de retrouver ses anciens coéquipiers. “Le sentiment que j’ai avant ce match ? Je vais affronter des potes. Je vais sûrement jouer contre eux (sourire), s’amuse Fadiga dans 100% PSG La Tribune sur France Bleu Paris. Je sais qu’ils vont chambrer mais j’ai hâte de retrouver le PSG samedi.”

Le milieu s’est également réjoui de l’entrée en jeu d’Edouard Michut avec le PSG. “Edouard, c’est un très bon joueur ! C’est un joueur qui pue le football. Et franchement, de le voir renter face à Dijon, j’étais content. Quand on voit un titi jouer, ça fait plaisir. Il y a quelques mois, c’était moi. Et là, je le vois, lui, après ce sera quelqu’un d’autre.“

Bandiougou Fadiga qui a aussi complimenté Rafinha. “C’est clair, Rafinha me manque (rire) ! C’est vraiment quelqu’un de bon enfant qui aime bien rigoler. On s’est charrié souvent. Je lui ai fêté son anniversaire, il y a peu. J’étais content de voir sur les terrains face à Dijon, parce que j’aime trop son touché de balle !“