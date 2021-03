Angel Di Maria a marqué lors de la large victoire du PSG contre Lyon ce soir (2-4). Son coup franc excentré sur la droite de la surface lyonnaise n’a été touché par personne et est entré dans le but d’Anthony Lopes. El Fideo s’est félicité d’avoir récupéré la première place de la Ligue 1. “On a eu beaucoup d’opportunités de pouvoir récupérer la première place. Aujourd’hui il y en avait une autre. Grâce à ce très bon match, on a pu gagner et la récupérer.“

De son côté, Idrissa Gueye, auteur d’un bon match au milieu de terrain (noté 6,5 par la rédaction de CS), a aimé la prestation de son équipe comme il l’a fait savoir sur PSG TV. “On avait envie de bien jouer aujourd’hui. On savait qu’on jouait contre une bonne équipe, on est venu leur mettre la pression tous ensemble, on a bien joué au foot et on est contents d’avoir bien joué ce match là.“