Neymar et Messi élus meilleurs joueurs de la Copa America

Cette nuit (2 heures du matin, la Chaîne l’Equipe), le Brésil affronte l’Argentine en finale de la Copa America. Un match entre Neymar et Lionel Messi, qui rêve de remporter leur première Copa America. Les deux joueurs ont brillé dans cette compétition. L’Argentin est le meilleur buteur (4 buts) et passeur (5) de la compétition. Le Brésilien n’est pas en reste avec 2 buts et trois passes décisives. Quelques heures avant la finale, La CONMEBOL a dévoilé le nom du meilleur joueur de la compétition. Et ce dernier n’est pas un seul joueur. En effet, Neymar et Lionel Messi ont été désignés meilleurs joueurs de la compétition. L’instance du football sud-américain n’a pas réussi à départager les deux anciens coéquipiers à Barcelone.