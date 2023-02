Lors du dernier mercato estival, le PSG s’est séparé l’une de ses légendes, Angel Di Maria.

Sept saisons, 92 buts, 112 passes décisives, Angel Di Maria aura marqué l’histoire du Paris Saint-Germain par son influence dans le jeu et son statut de meilleur passeur de l’histoire du club. L’Argentin est désormais à la Juventus, auréolé d’un titre de champion du monde où il aura même inscrit un but en finale contre l’équipe de France (3-3 ; 4-2 TAB).

“Ils lui ont donné toute la responsabilité”

Invité par ESPN Argentine, l’ancien numéro 11 du PSG a tenu à réagir sur la nouvelle place prise par Kylian Mbappé au sein du groupe parisien suite à sa prolongation mais aussi sur sa cohabitation avec Leo Messi.

“Ils lui ont donné toute la responsabilité. Ils l’ont fait rester alors qu’il pouvait partir et ils lui ont donné cette responsabilité importante pour que ce soit lui et personne d’autre. Mais bon, ils ont donné tout ce pouvoir à Mbappé en ayant le meilleur joueur de l’histoire à côté de lui. C’est difficile de contrer tout ça, ils lui ont donné cette force parce qu’il est Français, qu’il vient de là et qu’il a gagné une Coupe du monde. Il a une grande carrière devant lui. Mais à part ça, quand j’étais là, c’était un bon garçon. Je pense pas qu’il ait changé ça »