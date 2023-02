Neymar plus aussi fermé à l’idée de quitter le PSG

Neymar et le PSG vont devoir se relever face au LOSC ce dimanche après avoir concédé trois défaites de suite.

D’abord en novembre, puis au début du mois de mars, l’habituelle crise annuelle du PSG est plutôt à la mi-février cette année. En cause ? Trois défaites de suite (une première depuis 2011) avec une élimination contre l’OM en Coupe de France, un match mitigé face au Bayern Munich en Ligue des Champions et des prestations globales très décevantes. Un des joueurs qui cristallisent les critiques en ce moment, est (comme souvent) Neymar Jr. Après un début de saison tout bonnement exceptionnel, le Brésilien a du mal depuis le de retour du mondial. Le média Goal donne davantage d’informations sur la situation du numéro 10 Rouge & Bleu.

Une “coexistence pacifique” avec Mbappé

Comme l’explique le journaliste Marc Mechenoua, reste, Neymar est revenu de la Coupe du Monde avec une fatigue physique et sa manière de protéger sa cheville “interpelle”. De plus l’ambiance générale dans le vestiaire paroissien serait “loin d’être parfaite”. Suite à la prolongation XXL de Kylian Mbappé, et son importance prise au sein du club, cette nouvelle influence aurait “crispé une grande partie” de l’effectif dont Neymar. La relation entre les deux hommes est décrite comme une “coexistence pacifique”, faite de haut et de bas.

Un recrutement critiqué et une réflexion sur son avenir

Comme il avait été relayé cette semaine, Neymar s’en était pris directement à Luis Campos après la défaite contre l’AS Monaco. Petit rappel des faits, Brésilien se serait plaint du mercato (très) mitigé réalisé par le dirigeant portugais, et si le club dément cet échange, Goal maintient de son côté cette information. Enfin l’ancien barcelonais se poserait aussi des questions sur son avenir. Ce dernier ne serait “plus aussi fermé” à l’idée d’un départ cet été… même s’il est conscient de la complexité financière pour que cela se réalise. Du côté Doha, on se montre aussi “moins catégorique” à son sujet et le match retour contre le Bayern Munich pourrait donner une vraie tendance…