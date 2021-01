Angel Di Maria a réalisé une meilleure performance que ces dernières sorties avec en prime une passe décisive sur le premier but de Kylian Mbappé. Le PSG s’est largement imposé face Montpellier (4-0) et El Fideo s’est satisfait de la prestation de ses coéquipiers au micro de la chaîneTelefoot. “Je suis très satisfait ça a été un très grand match. On a eu beaucoup d’occasions que l’on a réussi à concrétiser. On doit s’adapter à un nouveau football. Physiquement ça va bien et c’est très important. Mbappé ? Je suis content pour Kylian. On est tous derrière lui, c’est positif qu’il arrive de nouveau à marquer. Il fait des grands matches, il travaille bien. On est tous satisfaits pour lui.”