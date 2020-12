Ce soir (21 heures, Canal +) le PSG se déplace sur la pelouse de Montpellier. Après deux résultats négatifs en Ligue 1 (défaite et nul), le PSG se doit de l’emporter au stade de la Mosson afin de conserver la tête du classement et mettre les Montpelliérains à 5 points. Sur ses 30 derniers matches en Ligue 1 à l’extérieur, le PSG n’a concédé qu’un seul nul (4-4 contre Amiens 15 février 2020) pour 20 victoires et 9 nuls. Si Marquinhos dispute ce match, il entrera dans le top 10 des joueurs les plus capés de l’histoire du PSG avec un 295e match. Il égalerait son ancien coéquipier Blaise Matuidi. Dans le groupe parisien, Kylian Mbappé pourrait enfin marquer son 100e but sous le maillot parisien. Montpellier qui est l’un des adversaires préférés d’Angel Di Maria. En effet, El Fideo a marqué cinq buts face aux Héraultais, meilleur buteur parisien face à eux. En marquant ce soir, Di Maria atteindra la barre des 50 buts en Ligue 1. Si Colin Dagba joue ce soir, il atteindra les 50 matches sous le maillot Rouge & Bleu. Enfin, l’attaque du PSG est souvent prolifique face à Montpellier. Elle a marqué 15 buts lors de ses quatre derniers matches face à Montpellier. Historiquement, le PSG a déjà marqué 101 buts face au club héraultais.