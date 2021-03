Di Maria, Mbappé, Diallo : les chiffres après OL / PSG

Hier, le PSG a livré une très belle performance pendant 60 minutes contre Lyon (2-4) ce qui lui a permis de reprendre la tête de la Ligue 1 à égalité avec Lille (meilleure différence de buts, +46 contre +32). Une troisième victoire d’affilée sur la pelouse lyonnaise, une première depuis le retour de l’OL en Ligue 1 en 1989. Buteur sur coup franc en tout début de seconde période, Angel Di Maria a marqué le premier coup franc direct en Ligue 1 pour le PSG depuis Neymar le 7 décembre 2019 contre Montpellier. Double buteur hier soir, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur parisien face à Lyon avec 10 buts. Il dépasse Edinson Cavani (9). Le numéro 7 parisien a aussi inscrit son 100e but en Ligue 1. Il est devenu le plus jeune – à 22 ans, 3 mois et 1 jour – à atteindre cette barre mythique depuis 1950/ 1951. Kylian Mbappé qui est également le meilleur buteur de Ligue 1 en activité à égalité avec Jimmy Briand (Bordeaux). Enfin, pour son 50e match sous le maillot du PSG, Abdou Diallo a réalisé une très belle performance avec deux dégagements défensifs, six ballons récupérés et 91% de passes réussies.