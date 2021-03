Kylian Mbappé a été l’un des artisans de la victoire du PSG à Lyon dans le choc de la 30e journée de Ligue 1 (2-4). Le numéro 7 parisien a inscrit un doublé pour atteindre la barre des 100 buts en championnat de France. Au micro de Canal Plus, il a évoqué la mentalité des Parisiens qui étaient venus pour gagner à Lyon. “C’était bien, c’était bien. On a fait un bon match, on a gagné et on reprend notre première place et on va faire en sorte de ne plus la laisser. La défaite de Lille a eu un impact ? Un peu, un peu mais nous, on était venu ici pour gagner, on s’était préparé à gagner. On avait coché cette date. On savait que c’était un moment important du championnat encore plus avec la défaite de Lille. Mais l’importance du match était très élevée. On savait que c’était une équipe qui nous met souvent en difficulté en championnat. C’est une équipe très intéressante. On est venu avec notre conviction de jeu et d’envie. On a joué avec personnalité. Ça a roulé comme on dit.”

L’attaquant parisien qui a ensuite évoqué son coach, Mauricio Pochettino. “On a changé de système avec lui. Chaque coach est venu avec sa philosophie. Lui est venu avec un autre plan de jeu. Ça commence à se voir petit à petit. Et maintenant, il faut confirmer. Mon 100e but en Ligue 1 ? C’était une bonne date pour mettre les 100 buts. Je voulais déjà le mettre contre Nantes mais j’ai pas réussi. Après ma passe à Kolo Muani contre Nantes, il fallait se rattraper. Je pense à quoi en mettant le 100e ? À la victoire, car je sais qu’on a gagné. Et c’est une nouvelle étape franchie dans ma carrière, et ça fait partie de l’histoire. C’est bien, la route continue. J’ai encore beaucoup d’années devant moi pour me perfectionner.”