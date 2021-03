Dans cette saison totalement atypique pour mille raisons, le PSG offre des visages très différents. Le club de la capitale est capable du pire comme du meilleur, sans qu’on puisse l’anticiper. Dimanche soir, c’est le meilleur qui a été proposé durant une heure par les Rose & Mauve à défaut d’être Rouge & Bleu. Et quand le PSG est au top, ça pique… Le journaliste Pierre Ménès est revenu sur cette rencontre sur son blog Canal Plus.

“C’est quand même une saison assez bizarre, où Paris perd à la maison contre le 19e et Lille fait de même la semaine suivante. Alors bien sûr, cela laissait au vainqueur du choc du soir la possibilité de prendre la tête du classement et c’est Paris qui y est parvenu en sortant ce qui est probablement son meilleur de la saison en Ligue 1. Les Parisiens étaient extrêmement agressifs dans le pressing et le contre-pressing, et ont complètement étouffé l’entrejeu lyonnais, avec beaucoup d’engagement et surtout beaucoup de vitesse. Et quand on parle « vitesse », il est évidemment question de Mbappé”, commente Pierre Ménès. “Malgré ses sept revers, le PSG a donc récupéré le fauteuil de leader, avec un match dans quinze jours face à Lille qui pourrait lui permettre de prendre une option intéressante.”