Le PSG a déjà perdu sept matches en Ligue 1 et pointe à la deuxième place à trois points de Lille. Les deux prochaines journées vont être capitales pour la course au titre du PSG. Les Parisiens vont en effet affronter Lyon dimanche soir (21 heures) et Lille à l’issue de la trêve internationale le samedi 3 avril à 17 heures. Pour Eric Di Meco, le PSG au complet a les moyens d’aller chercher son 10e titre de Champion de France. “Pour moi, l’équipe type du moment, qu’il n’a pas pu mettre depuis son arrivée (Pochettino, ndlr) a les moyens d’aller chercher ce titre, assure Di Meco dans l’émission Top of the Foot sur RMC. Pour moi, Kean doit être titulaire dans cette équipe. Neymar, on sait que les matches comme hier il est capable de lui tout seul les gagner.”